Construire un badigeon coloré au chanvre et à la chaux

Pour cette construction en chanvre, il faut :

ZONES ADEQUATES pour le chanvre :

Le badigeon coloré au chanvre est une technique aux multiples aspects qu’il vaut la peine de maîtriser, car le badigeon peut être appliqué sur du bois, des meubles et des murs nus. L’effet s’obtient du fait que le glacis est appliqué et que dès qu’il est légèrement sec, on essuie à l’aide d’un chiffon en exerçant une faible pression avec des mouvements se croisant dans les deux sens afin d’obtenir un effet de couleur régulier.La technique dépend fortement du choix de la couleur selon les tarif blocs de chanvre . Pour un effet subtil, choisissez une dispersion acrylique dans des tons pastels pour peindre le mur et un glacis mélangé, plus foncé d’une ou deux nuances pour badigeonner les murs, ce qui permet d’obtenir un aspect doux et diffus.Si vous voulez risquer un peu plus, prenez des peintures très contrastées. Par exemple, peignez le mur dans une teinte d’un jaune chaud et badigeonnez-le ensuite d’un glacis d’un rouge orangé bruni pour lui donner structure et profondeur.peinture de dispersion pour la couleur de base– glacis pour peintures normales– récipient pour mélanger la peinture– cuillère de bois– peinture de dispersion pour le glacis- gros pinceau souple- ruban adhésif de peintre– film plastique pour recouvrir le sol– de la gaze– pinceau d’une largeur de 4 - 5 pouces (10 - 12,5 cm)– échelle– une deuxième personne.Surtout les grands murs. Très bon effet en combinaison avec des murs peints en mat car cela souligne bien l’effet de structure.