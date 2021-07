Un Electricien pour canalisations électriques encastrées dans le 66

Il existe 2 types de gaines électriques à encastrer

CLOISONS EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR ARMATURE METALLIQUE

FERMETURE DES TROUS

Voici quelques conseils d'un électricien du 66 pour rénover des cables électriques encastrés dans une vieille maison des Pyrénées orientales.gaine ICO de couleur grisegaine ICA de couleur noireCes gaines existent en diamètre de 16, 20, 25, 32 mm. Elles sont vendues en rouleaux de 100 m pour les diamètres de 16, 20 et en rouleaux de 50 m pour les diamètres de 25 et 32.Si vous devez passer des gaines dans ce type de cloison, il faut se rappeler que tous les 60 cm. il y a un montant métallique qui vous empechera de passer une gaine de façon horizontale. Pratiquer un trou en haut et en bas de la cloison à l'aide d'une scie cloche ou d'une lame de scie à métaux pour un trou plus grand. Conserver le morceau de plaque pour refermer le trou après passage.Passer une aiguille semi rigide entre les 2 trous.Attacher la gaine à l'aiguille. Ressortir l'aiguille en faisant attention de ne pas décrocher la gaine.Cette gaine peut arriver dans une moulure ou dans une boite de dérivation.Pour la faire déboucher dans un faux-plafond, il faut percer le rail métallique qui supporte le haut de la cloison.Percer un trou dans la cloison juste sous le niveau du rail, et un autre trou dans le plafond. À l'aide d'une perceuse équipée d'une longue mèche d'un diamètre supérieur à la gaine, en passant par le trou de la cloison percer le plafond à l'intérieur du rail.Il est alors possible de passer la gaine et de la récupérer par le trou du plafond.Pour refermer les trous, fixer un ou deux tasseaux en bois ou un morceau de rail derrière le panneau de plâtre (1), reposer le morceau de plâtre en le vissant sur le support que vous avez posé precedemment (2).Reboucher les têtes de vis et le raccord avec de l'enduit.