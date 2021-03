Quelques réponses que se posent les utilisateurs de vélos électrique Fat Bike selon le site https://www.xvdesgaulois.com/vtt-fat-bike-electrique-pas-cher/ Tous nos vélos ont un système de gestion d'assistance dit gestion 1:1.C'est le système le plus simple : dès que vous pédalez, un capteur détecte la rotation et toute la puissance du moteur est délivrée (système tout ou rien). Il vous permet de minimiser vos efforts et d'arriver au travail sans transpirer.L'inconvénient est qu'il réduit l'autonomie de la batterie. Afin de compenser cela, tous nos vélos sont équipés d'un doseur de niveau d'assistance à 3 niveaux : assistance faible, modérée et forte.