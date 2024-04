Menuisierie : éclaircir les bois (sauf résineux) à l’acide oxalique

Préparation de l’acide oxalique

L'acide oxalique est présent à l'état naturel dans les racines et rhizomes de nombreuses plantes (rhubarbe, betterave, oseille…). Il est également appelé sel d'oseille. Il peut aussi être obtenu par procédé chimique en particulier.L'acide oxalique se présente sous forme de cristaux que l'on dilue dans de l'eau déminéralisée.Pour éclaircir les bois non tachés, mélangez 1 litre d'eau déminéralisée avec 100 gr d'acide oxalique.Pour éclaircir les bois tachés, mélangez 800 ml d'eau déminéralisée avec 200 gr d'acide oxalique.Dans les deux cas, remuez pour dissoudre l'acide.Pour une meilleure efficacité du produit, et si votre bois n'est pas abîmé, utilisez de l'eau tiède.Diluez les cristaux dans de l'eau.Application de l'acide oxaliqueA l'aide d'un pinceau en nylon, appliquez la préparation généreusement sur votre support.Avec une brosse en chiendent souple, frottez dans le sens du fil. Le tanin va teinter l'eau.