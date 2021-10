Selon les régions et l’exposition du jardin ou de la terrasse, la saison au potager peut commencer de bonne heure. On peut par exemple planter des salades hâtives dès la mi-mars en les paillant pour les protéger du froid .Pour garantir la bonne croissance des légumes, il est souvent préférable d’avoir des températures qui avoisinent les 10° dans l’air et en terre. Trop tôt, les périodes de froid ou les gelées tardives risquent de les ralentir voire de les tuer. C’est pourquoi il faut mettre vos plants les plus fragiles en pot ou en pleine terre après les Saints de glace, autour du 15 mai .Avant de semer certaines graines, il faut attendre que la température de la terre dépasse même les 15 degrés . Pour ne pas commettre d’erreur fatale, lisez attentivement les consignes indiquées sur les sachets de graines