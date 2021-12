Maison à acheter en viager à Thuir 66

VIAGER LIBRE 2 TÊTES

Fiche technique du viager à vendre dans le 66

Rente: 752 EUR /mois

Annonce de maison a vendre viager 66 , THUIR (66300, Pyrénées Orientales)Agréable maison ancienne de type longère dans un hameau mais proche toutes commodités sur un jardin arboré comprenant :- entrée sur véranda cuisine aménagée et équipée spacieuse avec vue sur le jardin ,- salon, séjour avec cheminée, chambre, salle d'eau avec wc.A l'étage, grande pièce utilisée actuellement comme salle de jeux, 3 chambres dont une grande (dortoir), salle d'eau avec wc.Un grand garage et de nombreuses dépendances + cave.A 7 kms de l'autoroute - 10 kms de Perpignan et gare - Écoles. Commerce et commodité a 1 km.Mandat 23030Valeur libre du bien : 180000 €Bouquet : 57100 €Rente : 752 €Ref : 8509Age Homme : 77 ansAge Femme : 73 ansType de bien : MaisonType d'annonce : ViagerAge de la femme : 73Age de l'homme : 77Ville : ThuirCode postal : 36250Pays : FranceDisponible le : 21/03/2022Surface : 180 m²Surface du terrain : 2735 m²Nombre de pièces : 6Année de construction : 1900Type de chauffage : IndividuelNature du chauffage : GazCuisine équipée : OuiBouquet: 57 100 EUR